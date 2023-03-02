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حساسية هذا التطور تكمن في التقارير الصحفية التي كشفت ان المجموعة المتسللة تحتجز اكثر من مئة شخص رهائن داخل منازل في المقاطعة الروسية.

وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"الجيش الروسي يحمي روسيا وشعبنا من النازيين الجدد والإرهابيين، أولئك الذين نفذوا هجوما إرهابيا جديدا، وتسللوا إلى أراضينا الحدودية وفتحوا النار على المدنيين".

في الطرف المقابل نددت الرئاسة الأوكرانية بما وصفته بأنه استفزاز متعمد تمارسه موسكو بعد إعلانها تسلل مخربين أوكرانيين إلى المنطقة الحدودية الروسية.

فيما قال ميخايلو بودولياك - مستشار الرئاسة الأوكرانية:"القصة عن جماعة التخريب الأوكرانية في روسيا هي استفزاز متعمد كلاسيكي. تريد روسيا تخويف سكانها لتبرير غزوها لأوكرانيا".

وأشار المسؤول في الرئاسة الاوكرانية ضمنيا إلى أن الحادث الذي أبلغت عنه أجهزة الأمن الروسية والحاكم المحلي في منطقة بريانسك الحدودية قد يكون من عمل مناصرين روس في إشارة إلى ناشطين مسلحين يعتمدون تكتيكات حرب الشوارع.

في غضون ذلك، يستمر القتال على أشده حول مدينة باخموت الإستراتيجية في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، بعدما قطعت القوات الروسية ثلاثة من الطرق الأربع التي تسمح بإيصال الإمدادات إلى المدينة.

وكانت القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني قد نفت أن يكون هناك انسحاب أوكراني من باخموت في الوقت الراهن؛ وأن اي انسحاب محتمل سيعتمد على الوضع العملياتي.

سياسيا، شهد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي، تجاذبات واتهامات متبادلة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا.

واتهم وزيرا الخارجية الروسي والصيني الدول الغربية باستخدام الابتزاز والتهديدات لفرض رؤيتها، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية.

واتهم الوزير الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بأنها تدفن 'بكل وقاحة المبادرة الإنسانية المعروفة التي توسط فيها الأمين العام للأمم المتحدة'، في إشارة إلى اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة والذي يفترض تمديده إذا لم يقدم أي طرف اعتراضا رسميا.

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