حماس: "العملية الفدائية في غور الأردن رد طبيعي على جرائم الاحتلال"

العالم-فلسطين

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن "العملية الفدائية في غور الأردن هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه والتي كان أخرها الهجمات الارهابية للمستوطنين المدعومين من جيش العدو الصهيوني ضد أهلنا في بلدة حوارة في نابلس".

ونقلت إذاعة الأقصى عن قاسم: "شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمررا جرائم الاحتلال ومستوطنيه دون عقاب".

وعبر حسابه في "تويتر" تساءل قاسم "لماذا خرست بعض الدول التي وصفت عملية خيري علقم بالإرهابية، عن إدانة هجمات المستوطنين الهمجية على أهلنا في حوارة؟".

وكان منفذ العملية قد انسحب من المكان، عقب إطلاقه النار على مركبة قرب أريحا، ولاحقا ذكر إعلام عبري أن المستوطن قتل.