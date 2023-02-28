تظاهرات بمدن الداخل الفلسطيني المحتل تضامنًا مع 'حوارة'

العالم- فلسطين

وشارك عشرات الفلسطينيين في مدينة الناصرة تنديدًا باقتحام المستوطنين بحماية قوات جيش الاحتلال لقرى نابلس وتحديدًا لبلدة حوارة وإضرام النيران بعشرات المنازل والمركبات الفلسطينية.

واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان الوقفة تأتي ضمن مجموعة من الوقفات التي نفذها الفلسطينيون بمدن وقرى وبلدات أراضي48 خلال ساعات أمس الإثنين للتنديد بجرائم المستوطنين في نابلس وقراها وتحديدًا حوارة.

وفي وقت سابق، تظاهر العشرات في شفا عمرو احتجاجًا على اعتداءا المستوطنين على حوارة.

كما تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء أمس الإثنين في بلدة كفر قرع تنديدًا باعتداءات المستوطنين على حوارة.

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة مجموعة من الشعارات واللافتات المنددة بجرائم جيش الاحتلال في حوارة ومنها: "الاحتلال أساس البلاء"، "حكومة إجرام".

كما تظاهر عشرات الفلسطينيين مساء أمس في مدينة بئر السبع رفضًا لاعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة قضاء نابلس.

ورفع المشاركون العديد من الشعارات واللافتات المنددة باعتداء المستوطنين.