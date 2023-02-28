الجهاد الاسلامي تبارك عمليات المقاومة في أريحا بالضفة

العالم- فلسطين

وحسب"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أكدت الحركة في بيان مساء الاثنين أن عمليات المقاومة مستمرة والعدو سيدفع ثمن كل جرائمه، مشيدة بشجاعة والمنفذين وعملية التنفيذ.

وشددت على أن الاحتلال وحكومته الفاشية يتحمل مسؤولية كاملة، مؤكدة أن من يشعل النار ويرعى الارهاب عليه أن يتحمل تبعات إرهابه وعدوانه.

وحذرت الجهاد الاحتلال من التمادي في العدوان وإطلاق يد المستوطنين، مشددة على أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من عمليات المقاومة التي قد تصل إلى العمق الصهيوني.

كما شددت على أن الاستيطان أينما وجد ، فهو هدف شرعي للمقاومة.

وقتل مستوطن وأصيب أربعة آخرين بينها حالات حرجة، مساء أمس الاثنين، في عمليتي إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني في منطقة غور الأردن بالقرب من مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.