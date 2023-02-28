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9 أعاصير مدمرة تجتاح السهول الأميركية

9 أعاصير مدمرة تجتاح السهول الأميركية
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

اجتاحت سلسلة من الأعاصير ولايتي أوكلاهوما وكنساس الأميركيتين أسفرت عن وقوع أضرار في المباني والسيارات و إصابات وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والشركات.

العالم- الأميريكتان

وقالت الشرطة في نورمان بولاية أوكلاهوما إن 12 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بعد إصابتهم جراء العواصف التي اجتاحت المدينة -التي يبلغ عدد سكانها 128 ألف نسمة- وأماكن قريبة منها وأوضحت أنه لا توجد إصابات خطيرة تهدد الحياة.

وأظهرت لقطات فيديو وصور للدمار -جاءت في نشرات الأخبار المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي- سقوط خطوط كهرباء وسط الطرق وتناثر الحطام إلى أحياء مجاورة وتطاير أسطح المباني.

وأشارت الشرطة إلى أن العديد من الطرق أُغلقت بسبب سقوط أعمدة الكهرباء والحطام، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن الكهرباء انقطعت عن نحو 12 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء أوكلاهوما.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنها تلقت بلاغات عن 9 أعاصير في كنساس وأوكلاهوما.

ويأتي الطقس القاسي بعد أيام من اجتياح عاصفة شتوية مناطق السهول الأميركية والغرب الأوسط والبحيرات العظمى. وأفاد موقع "باور أوتيدج دوت يو إس" بأن أكثر من 130 ألف منزل وشركة في ميشيغان ظلت من دون كهرباء حتى أمس الاثنين.

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