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لا داع للخوف والقلق..

هل يمكن حصول 'تسونامي' في الساحل السوري؟ مركز الزلزال الوطني يجيب

هل يمكن حصول 'تسونامي' في الساحل السوري؟ مركز الزلزال الوطني يجيب
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد مدير عام الموانئ البحرية العميد سامر قبرصلي لصحيفة تشرين بأنه تتم مراقبة البحر 24 ساعة رقابة مستمرة من الموانئ، ويتم تزويد مدير المركز الوطني لرصد الزلازل بالمعلومات والصور كل 6 ساعات، أما موضوع الإنذار يعود للمركز ، كما أكد على عدم وجود أي داع للخوف والقلق.

العالم - سوريا

الدكتور رائد أحمد مدير المركز الوطني لرصد الزلازل أكد للصحيفة أن التسونامي لا تحدث مع كل زلزال بحري، ولها شروط مثل أن يكون الزلزال على فالق عكسي ويرتبط بوجود موجة انضغاطية ومياه كافية لتنتقل للشواطئ ،أما بالنسبة للانحسار في البحر من الممكن أن يكون مناخياً وليس تكتونياً، فالزلازل التي حدثت جميعها على فوالق إزاحية وليس لها علاقة بالفوالق العكسية، وموضوع المراقبة مستمر وأكد بأنه لا يوجد قلق من حدوث تسونامي حالياً.

وبالنسبة للتحذير أوضح أحمد أنه عندما يحدث زلزال على فالق عكسي سنقوم بتحذير المواطنين، وأكد أن موجة تسونامي لا يمكن أن تحدث من الساحل السوري وبالتالي قد تأتي من إحدى سواحل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط وبهذه الحالة يحتاج وقتاً ليصل إلينا ويصلنا إنذار مبكر بذلك.. وأكد بأنه لا داعي للقلق.

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لا داع للخوف والقلق.. هل يمكن حصول 'تسونامي' في الساحل السوري؟ مركز الزلزال الوطني يجيب

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