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اعتقال ستة فلسطينيين خلال مداهمات بجنين والخليل

اعتقال ستة فلسطينيين خلال مداهمات بجنين والخليل
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين فلسطينيين من جنين والخليل بالضفة المحتلة.

العالم- فلسطين

جاء ذلك خلال حملة مداهمات شنها جيش الاحتلال في المدينتين.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة يعبد جنوب غرب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين يوسف قيس عمارنة، ومحمد جهاد أبو بكر، والشاب أحمد وليد بدارنة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازل ذويهم .

أما في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان وهم: عبيدة عاطف ومحمد سليم وبراء الطيطي، عقب اقتحام منازلهم في مخيم العروب شمال الخليل.

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