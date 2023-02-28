شاهد.. مسلسل المواقف المحرجة ضد الرئيس الفرنسي مستمر

العالم - أوروبا

ففي وقت يحاضر ماكرون حول طبيعة علاقة الحكومات مع مواطنيها، يتعرض هو شخصيا لمواقف محرجة في بلاده تكشف مدى الإمتعاض والرفض لدى الشارع الفرنسي لماكرون. واخر المواقف المحرجة للرئيس الفرنسي كانت خلال زيارته معرضا زراعيا في باريس.

وسخر الکثير من رواد مواقع التواصل من هذا الموقف، منهم "الصفحة البيضاء" حيث جاء تغريدة علی هذا الحساب:"مبروك لفرنسا مصاصة دماء شعوب أفريقيا. نتمنى لهم المزيد من الاضطرابات والتشتت والمظاهرات التخريبية".

وعلق "عبد اللطيف":"ماكرون دائما يحصل له كم طراق وصفعات من أبناء شعبه".

اما "هاشم فرحات" فعلق ساخرا:"الحرية والحضارة عند الغرب".