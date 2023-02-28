المقداد: الاحتلال مصدر تهديد دائم وجدي للأمن والسلم الإقليمي والدولي

العالم - سوريا

واضاف الزميل حسام زيدان، ان وزير الخارجية السوري قال في كلمته، ان كيان الاحتلال الإسرائيلي يشكل مصدر تهديد دائم وجدي للأمن والسلم الإقليمي والدولي، فإلى جانب شنه اعتداءات متكررة على الأراضي السورية والفلسطينية يواصل تحديث وتوسيع ترسانته من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل مستفيداً من الدعم الذي توفره له دول معروفة.

واضاف وزير الخارجية السوري، ان سورية تؤكد أن كيان الاحتلال وداعميه يعرقلون إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ما يتطلب من الأمم المتحدة إلزامه بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع منشآته النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع قائلا: الرواية الغربية لما آلت إليه المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني تتجاهل حقيقة أن ما وصلت إليه الأمور هو نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفشل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماتهم بموجبه.

وأكد المقداد ان السبيل الوحيد لتجاوز الوضع المتردي الذي آلت إليه البيئة الأمنية الدولية يتمثل بالتزام الدول الأعضاء قولاً وفعلاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ التزاماتها في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح النووي ومنع الانتشار بعيداً عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية الضيقة.