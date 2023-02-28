الحشد الشعبي يشرع بعملية  واسعة لتعقب المتورطين بهجمات هيت

العالم - العراق

وقال المصدر ان" قوات من الحشد نفذت حملة امنية واسعة النطاق على صحراء قضاء هيت غربي الانبار، على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود متورطين بعملية استهداف نقطة امنية تابعة للحشد قبل يومين واسفر عن استشهاد 4 من منتسبي الحشد بينهم امر السرية."

واضاف ان" قوات من الحشد الشعبي طوقت المناطق الصحراوية بعد ورود معلومات تفيد باختفاء خلايا من عصابات داعش الارهابية متورطين بالحادث داخل نفق سري في المناطق المستهدفة"، موضحا ان" القوات الامنية عززت من تواجدها في بقية السيطرات الامنية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني".

يشار الى ان مجموعة ارهابية هاجمت " قبل يومين" سيطرة امنية تابعة للحشد الشعبي في قضاء هيت غربي الانبار وأسفر الحادث عن استشهاد 4 من منتسبي الحشد بينهم امر السرية".