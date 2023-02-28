الإتحاد الأوروبي يدين اعتداء المستوطنين على بلدة حوارة

العالم - أوروبا

وفي بيان، أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه البالغ إزاء استمرار تصاعد عنف المستوطنين الذي أسفر عن استشهاد فلسطيني، وإصابة مئات آخرين، وتدمير غير مقبول للممتلكات الفلسطينية.

وأشار البيان الى أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، شدد على ضرورة وقف العنف، وحماية جميع المدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر البشرية، وضمان المساءلة، وتقديم الجناة إلى العدالة.

هذا وسقط شهيد فلسطيني وأكثر من 100 جريح في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بعد اعتداء وحشي للمستوطنين على منازل الفلسطينيين وحرق سياراتهم وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال الذي استخدم بدوره الغاز المسيل للدموع ضد الفلسطينيين.

ووصل الاعتداء الوحشي للمستوطنين الى ثلاثمائة اعتداء في حوارة والبلدات المحيطة مثل بيتا وبورين وعصيرة القبلية، حيث احترق ثلاثون منزلا في الاعتداء ودمرت عشرات السيارات وبعد كل هذا عاد هؤلاء ليرقصوا على الدماء التي سالت في البلدات الفلسطينية.

وحول مدينة نابلس مجموعة من المستوطينن يسكنها غلاة المتطرفين مثل مستوطنات يتسهار وشيلو شافي شمرون وغيرها وهذه المستوطنات هي عبارة عن جامعات للمتطرفين الصهاينة والذين يطلقون على نفسهم فتية التلال والذين احرقوا قبل اعوام عائلة فلسطينية كاملة في بلدة دوما القريبة.