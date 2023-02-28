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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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أمير عبداللهيان في حوار مع وزراء الخارجية الأوروبيين وأمين عام الأمم المتحدة: هل سيقبل الألمان إذا كان لهتلر ابن أن يتولى منصب مستشار ألمانيا
الخارجية الايرانية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران خلال الايام المقبلو
الرئيبس الروسي: سنستخدم كل الوسائل الضرورية لمواجهة أي تهديد لأمننا القومي
الرئيبس الروسي: يجب تعزيز عمل مكافحة التجسس ووضع حاجز أمام مجموعات التخريب الأوكرانية
الرئيبس الروسي: يجب كشف وقمع أنشطة أولئك الذين يحاولون تقسيم مجتمعنا باستخدام النزعات الانفصالية والقومية
الجهاد الإسلامي: الاستيطان أينما وُجد ، فهو هدف شرعي للمقاومة
الجهاد الإسلامي: التمادي في العدوان وإطلاق يد المستوطنين سيؤدي إلى مزيد من عمليات المقاومة التي قد تصل إلى العمق الصهيوني
حركة الجهاد الإسلامي: نبارك عمليات المقاومة في أريحا ونشيد بشجاعة التنفيذ، وعمليات المقاومة مستمرة وسيدفع العدو ثمن كل جرائمه
أ ف ب: فرنسا تعتبر أن "أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة"
مصادر فلسطينية: مروحيات ومسيرات تابعة لجيش الاحتلال تحلق فوق مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بحثاً عن منفذ العمليات الفدائية
الخارجية الايرانية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران خلال الايام المقبلو
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش
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