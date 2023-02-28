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الخارجية الايرانية: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران خلال الايام المقبلو

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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