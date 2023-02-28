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أمير عبداللهيان في حوار مع وزراء الخارجية الأوروبيين وأمين عام الأمم المتحدة: هل سيقبل الألمان إذا كان لهتلر ابن أن يتولى منصب مستشار ألمانيا

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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