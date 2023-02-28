بوتين: سنستخدم كل الوسائل الضرورية لمواجهة أي تهديد لأمننا القومي

العالم - روسيا

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعم القوات بجميع أنواع الأسلحة والذخائر، وتقوية وحدات الاستطلاع ومكافحة استطلاع العدو.

وقال بوتين خلال ترأسه اجتماعا موسعا مع قادة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن روسيا لديها هدف أساسي وهو تأمين وتعزيز التبادل مع المناطق الجديدة ومساعدة المدنيين.

وأشار بوتين إلى أنه يجب استخدام هذه التجربة بشكل كامل لتعزيز الأمن القومي للبلاد وحماية الدولة والمجتمع وحقوق وحريات المواطنين.

كما شكر بوتين جميع موظفي الأجهزة الأمنية الخاصة، وخاصة أولئك الذين عملوا في المقدمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وشدد بوتين، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص في مراقبة الحدود الروسية الأوكرانية من قبل حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.



وقال بوتين: "يجب أن يكون الجزء الروسي الأوكراني من حدود الدولة تحت مراقبة خاصة من قبل حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وحدات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نفذت مهام معقدة وغير تقليدية أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث قامت بتوفير الأمن لحدود الدولة الروسية.

وقال بوتين، إن "وحدات جهاز الأمن الفيدرالي شاركت بشكل مباشر في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقامت بتنفيذ مهام عملياتية معقدة وغير تقليدية هناك؛ ووفرت الأمن لحدود الدولة، وحاربت بنشاط الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد والتطرف".

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن اجتماع الهيئة القيادية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بمشاركة الرئيس بوتين، سيشهد بحثاً جاداً لكل الأمور المتعلقة بأمن الدولة، مشيراً إلى أن جزءًا من خطاب رئيس الدولة سيكون مفتوحًا، في حين أن كلمة مدير الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، بحضور الرئيس سيكون خلف أبواب مغلقة.