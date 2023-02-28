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السفير الباكستاني: الخط السككي بين إيران وباكستان يسهل ربط إيران بالصين

السفير الباكستاني: الخط السككي بين إيران وباكستان يسهل ربط إيران بالصين
الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعتبر سفير باكستان في طهران رحیم حیات قریشي خط سكك الحديد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبلاده بانه يسهل الربط بين إيران والصين، مؤكدا أن باكستان تبذل جهودها لتحقيق هذا الهدف الذي سيساهم في تسهيل الترانزيت بين إيران والصين وباكستان وتركيا.

العالم - إيران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها سفير باكستان أمام الاجتماع الاول لتغيير النظام العالمي وإيجاد محور التعاون الاقتصادي لمواجهة الأحادية الاميركية، المنعقد في طهران حاليا بمشاركة سفراء ومفكرين.

وأشار إلى العلاقات القائمة بين طهران وإسلام آباد، وقال: إن البلدين وقعا على اتفاقية التجارة التفضيلية، ونشكر إيران لإزالتها العقبات التي اعترضت هذا السبييل في البداية.

وأضاف السفير قائلا: لايوجد حاليا موضوع حصة الصادرات، حيث أنهما من المقرر أن يبدلا الاتفاق التفضيلي إلى اتفاق التجارة الحرة.

كما أشار قريشي إلى إنشاء خط أنبوب نقل الغاز من إيران إلى باكستان، معربا عن أمله بأن يتم حل المشاكل التي تواجه هذا المشروع كي يتم تدشينه بأسرع وقت ممكن.

وأعرب عن ارتياحه وترحيبه لأن تكون باكستان جارة لبلد غني في مصادر النفط والغاز قائلا: إن إيران بإمكانها توفير الكثير من احتياجات بلاده في هذين المجالين، إضافة إلى استيراد باكستان الكهرباء من إيران الذي يصل إلى 100 ميغاواط سنويا.

وقال هذا الدبلوماسي الباكستاني: لقد عقدت 5 جولات من المحادثات بين إيران وباكستان لإنشاء سكك الحديد، وآمل أن يتم استئنافها في القريب العاجل.

وأوضح أن نقل شحنة من السلع بحريا من كراتشي إلى إسطنبول يستغرق 16 يوما، في حين يمكن تقليل هذه المدة إلى ۷ أيام من خلال سكك الحديد.

ووصف إيران بالبلد المهم للغاية في المنطقة وموقعها في ترانزيت السلع منها إلى آسيا الوسطة وتركيا، مؤكدا أن بلاده استخدمت الأراضي الإيرانية لإيصال ۲۱ شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية من باكستان لمنكوبي الزلزال في تركيا خلال 3 أيام، معربا عن أمله بأن يصل هذا العدد من الشاحنات إلى 1000 شاحنة.

كما أعرب السفير الباكستاني عن أمله بأن يتم تدشين نقل الكهرباء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى باكستان حتى يوم 16 آذار القادم.

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