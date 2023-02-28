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زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يهز منطقة درز في محافظة فارس جنوب ايران

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

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