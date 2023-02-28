مناورة عسكرية للاحتلال صباح غد الاربعاء في مناطق بالضفة الغربية

العالم - الاحتلال

ونشر جيش الاحتلال تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، قال فيها أن قواته العسكرية في الضفة الغربية ستجرى مناورة عسكرية من الصباح وحتى ظهر الغد الأربعاء.

وأكد الجيش أن المناورات العسكرية ستتركز على الكتائب المسماه بـ"بنيامين ويهودا وعتصيون"، فضلا عن مشاركتها للقوات الأمنية العاملة في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه، على أن المنطقة التي ستجرى فيها المناورات ستشهد حالة من التحركات العسكرية النشطة لقوات الاحتلال وللمركبات أيضا.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس الماضي، انتهاء مناورات مشتركة مع اليونان والولايات المتحدة.