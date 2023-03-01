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ارباك ليلي في سجون الاحتلال.. العصيان الجماعي في السجون متواصل وسط عقوبات متواصلة

ارباك ليلي في سجون الاحتلال.. العصيان الجماعي في السجون متواصل وسط عقوبات متواصلة
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

يواصل اليوم الأربعاء الأسرى خطوات العصيان الجماعي داخل سجون الاحتلال الصهيوني لليوم السادس عشر على التوالي رداً على قرارات الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال بن غفير بحقهم

العالم- فلسطين

اليوم في إحداث إرباك ليلي داخل السجون يبدأ الساعة 10 مساء، بالطرق على الأبواب والتكبير، وذلك ضمن برنامج الاحتجاج المتواصل.

وأقرَ، اجتماع لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، بالاتفاق على إقرار برنامج تصاعدي جديد ضد السجان.

ويتضمن البرنامج، إرباك ليلي في مختلف السجون والأقسام، يوم الأربعاء الساعة العاشرة مساءً، وإرجاع الأسرى وجبتين لما يُسمى إدارة مصلحة السجون يوم الخميس القادم.

كما سينفذ الأسرى اعتصاماً بالساحات بعد صلاة الظهر يوم الجمعة القادم لوقتٍ محدود، مع ارتداء "الشاباص"، وارتداء "الشاباص" من صباح يوم السبت حتى الساعة الرابعة مساءً، على أن يتم الإعلان عن الخطوات النضالية باقي الأيام لاحقًا.

ووسعت إدارة سجون الاحتلال توسع من دائرة إجراءاتها ضد الأسرى، فيما تسود حالة من التوتر سجن "النقب" وسط استمرار الأسرى لخطوات العصيان.

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