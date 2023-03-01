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إصابة مواطن يمني بقصف سعودي على شدا وغارة لطيران العدوان على رازح

إصابة مواطن يمني بقصف سعودي على شدا وغارة لطيران العدوان على رازح
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

 أصيب مواطن يمني، اليوم الأربعاء، جراء عدوان سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، فيما نفذ الطيران المعادي غارة بطائرة بدون طيار على مديرية رازح.

العالم - الیمن

وأفادت مصادر في صعدة بوصول جريح إلى مستشفى رازح الريفي نتيجة قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدا الحدودية.

وأضافت أن طيران العدو السعودي التجسسي شن عدة غارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية بالمحافظة ذاتها.

وكان قد استشهد مواطن وجرح 5 آخرون، يوم الثلاثاء، بعد أن فتح جيش العدو السعودي نيران أسلحته الرشاشة باتجاه الأسواق الشعبية في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

كما أقدمت السعودية على تنفيذ هجومين بالطيران التجسسي المقاتل التابع له على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية، فيما استهدف بقصف مدفعي مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية.

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