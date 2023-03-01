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3 شهداء بنيران القوات السعودية في مديرية شدا اليمنية الحدودية

الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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