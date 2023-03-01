حريق ضخم يلتهم مقرا للحافلات في العاصمة الجزائرية

العالم - الجزائر

ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن مصالح الحماية المدنية في البلاد، التي سجلت حدوث حريق شب، فجر اليوم الأربعاء، بحظيرة الحافلات التابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، في ولاية الجزائر.

وبحسب موقع "النهار" الجزائري، فقد وقع الحريق حوالي الساعة 04:43 داخل مستودع حافلات النقل الحضري، كوريفة.

وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره إلى باقي الحافلات، بحوالي الساعة 05:55.

ونوهت الحماية المدينة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات، دون تسجيل خسائر بشرية.