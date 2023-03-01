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أمير عبداللهيان يزور موسكو خلال الشهر الجاري

أمير عبداللهيان يزور موسكو خلال الشهر الجاري
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في روسيا كاظم جلالي أن وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان سيزور موسكو خلال الشهر الجاري.

العالم - ايران

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريانوفستي" في هذا الصدد ، أن سفير الجمهورية الإسلامية قال في مقابلة مع صحيفة "برلمنتسكايا": "هذه الزيارة ستتم في مارس".

وأشار إلى أن طهران وموسكو تمران حاليا بـ "الفترة الذهبية لتطور العلاقات" ، مؤكدا: "إنهما يتطوران تدريجياً في جميع المجالات".

وفي وقت سابق ، قال "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، بخصوص الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية إلى روسيا ، إن هذه الزيارة ستتم في المستقبل القريب.

وحول العلاقات بين إيران وروسيا قال: "يمكن لإيران وروسيا لعب دور حاسم في خلق التوازن في سوق الطاقة العالمية".

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