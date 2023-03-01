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الخارجية الإيرانية تعلن طرد دبلوماسيين ألمانيين

الخارجية الإيرانية تعلن طرد دبلوماسيين ألمانيين
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان كعناصر غير مرغوب فيها عقب الإجراءات التدخلية وغير المسؤولة للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

العالم - ايران

يتبع ..

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الخارجية الإيرانية تعلن طرد دبلوماسيين ألمانيين

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