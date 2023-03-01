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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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مراسل العالم: جيش الاحتلال يفرض بتجاه الشمال وباتجاه مدينة نابلس حصارا كاملا ضمن عملية عقاب جماعي للفلسطينيين
الخارجية الإيرانية تعلن طرد دبلوماسيين ألمانيين
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، طرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان كعناصر غير مرغوب فيها عقب الإجراءات التدخلية وغير المسؤولة للحكومة الألمانية في الشؤون الداخلية والقضائية للجمهورية الإسلامية الايرانية.
العالم
-
ايران
يتبع ..
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
أوروبا
سياسة
كلمات دليلية :
طرد
كنعاني
دبلوماسيين ألمانيين
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