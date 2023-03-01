الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣
١٠:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ستضطر ايران الى استخدام خيارات أخرى فيما لو تجاهلت بعض الاطراف المعايير الاساسية وسيادة البلاد

الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول لبناني: بالحرية انتصرنا على الإرهاب والفتن والعدو "الإسرائيلي"

العراق..قصف تركي جديد يستهدف عجلة أمنية في نينوى

فيديوغرافيك.. مناورات "المدافعون عن سماء الولاية" .. عرض جزء بسيط من حلقات الدفاع الجوي

کیف تقرأ العودة العربية الرسمية لسوريا؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 01-03-2023

الخارجية الإيرانية تعلن طرد دبلوماسيين ألمانيين