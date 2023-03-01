الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣
١٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا وتطلب من أحد الفللسطينيين تسليم نفسه

الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جريمة إستخدام اليورانيوم المنضب في العراق لا يجب أن تُقيد ضد مجهول

شاهد بالفيديو.. زلزال من نوع آخر في باخموت وتحذير امريكي من نجاح روسيا

وزير الدفاع الايراني: مناورات الأميركيين تجري لرفع معنويات جنودهم الهابطة

مسؤول لبناني: بالحرية انتصرنا على الإرهاب والفتن والعدو "الإسرائيلي"

العراق..قصف تركي جديد يستهدف عجلة أمنية في نينوى

فيديوغرافيك.. مناورات "المدافعون عن سماء الولاية" .. عرض جزء بسيط من حلقات الدفاع الجوي