مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران الجمعة

العالم- ايران

وسيلتقي غروسي بعدد من المسؤولين الايرانيين وسيتباحث معهم حول عدد من القضايا.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية " محمد إسلامي" قد اعلن ايضا اليوم الاربعاء أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية " رافائيل غروسي " سيزور إيران في غضون اليومين المقبلين تلبية لدعوة رسمية، مؤكدا أن ذلك يتم خلافا لما زعمه البعض بأن ايران أحجمت عن الإجابة على تساؤلات الوكالة.

وقد شدد اسلامي الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على أن التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسير في اطار البرنامج المحدد له، خاصة في هذه الظروف التي تشن فيها الامبريالية حربا نفسية وهجومية ضد ايران.

وتابع المسؤول قائلا: ان الامبريالية حاولت الايقاع بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الا انه وبفضل الله تبارك وتعالى فإن الزيارات تمت وفي أعلى مستويات الخبراء والمساعدين حيث زارت طهران وفود من هذه الوكالة خلال الاسبوعين الماضيين.

وأوضح أنه تم خلال تبادل وجهات النظر والمشاورات مناقشة بعض الامور بينها «عدم تطابق البيان المتعلق بتصميم ترتيب أجهزة الطرد المركزي» ومناقشة هذا الموضوع والانتهاء منه واتضح عدم وجود أي انحراف وإن القضايا التي طرحت لم تكن مهمة كي تتم متابعتها.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: ان المدير العام للوكالة الدولية الذي يرفع تقريرين الى مجلس الحكام سوف يبعث الاثنين المقبل تقريرا اضافة الى تقريره بخصوص برنامج العمل المشترك الشامل.