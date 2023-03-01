اليمن.. طارق صالح في تعز للمرة الأولى منذ 2011

العالم - اليمن

ولم يتمكن طارق صالح، من دخول المدينة منذ اندلاع الثورة في 11 فبراير/شباط 2011.

ووصل صالح إلى تعز، صباح اليوم الأربعاء وتجوّل داخل المدينة برفقة محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وقوبلت الزيارة باستياء من أبناء المدينة.

وتحدث طارق صالح عن زيارته إلى تعز، في تغريدة له على "تويتر"، قائلاً: "ترأست اجتماعين للسلطة المحلية والمحور في مقر محافظة تعز، ووضعت حجر الأساس لمشروع رفد المصادر المائية للمدينة بتكلفة عشرة مليارات ريال، كما ناقشنا هموم المحافظة وأهمها التحرير".

وأكد أن "تعز مفتتح الثورات، ورافعة العمل السياسي، وموجهة العمل الوطني"، مضيفا: "غمرتنا بمشاعر الاحتفاء وحملتنا المسؤولية". حسب قوله.