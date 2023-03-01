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اليمن.. طارق صالح في تعز للمرة الأولى منذ 2011

اليمن.. طارق صالح في تعز للمرة الأولى منذ 2011
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

يبدو أن مشاهد التحولات في الأزمة اليمنية لا تتوقف، إذ وصل نجل شقيق الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، طارق صالح، إلى مدينة تعز، اليوم الأربعاء.

العالم - اليمن

ولم يتمكن طارق صالح، من دخول المدينة منذ اندلاع الثورة في 11 فبراير/شباط 2011.

ووصل صالح إلى تعز، صباح اليوم الأربعاء وتجوّل داخل المدينة برفقة محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وقوبلت الزيارة باستياء من أبناء المدينة.

وتحدث طارق صالح عن زيارته إلى تعز، في تغريدة له على "تويتر"، قائلاً: "ترأست اجتماعين للسلطة المحلية والمحور في مقر محافظة تعز، ووضعت حجر الأساس لمشروع رفد المصادر المائية للمدينة بتكلفة عشرة مليارات ريال، كما ناقشنا هموم المحافظة وأهمها التحرير".

وأكد أن "تعز مفتتح الثورات، ورافعة العمل السياسي، وموجهة العمل الوطني"، مضيفا: "غمرتنا بمشاعر الاحتفاء وحملتنا المسؤولية". حسب قوله.

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