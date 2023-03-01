تايوان ترصد تحركات للبحرية الصينية بالقرب من الجزيرة

العالم - أسيا والباسفيك

وأضافت الوزارة في تغريدة على تويتر: “في الفترة من الساعة السادسة صباحا من يوم 28 فبراير وحتى 06:00 يوم 1 مارس، تمت مشاهدة ورصد 25 طائرة حربية وثلاث سفن تابعة للجيش حول تايوان”.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال ذلك، قامت 19 مقاتلة من طراز J-10 بدخول منطقة التحديد للدفاع الجوي للجزيرة.

وازداد الوضع حول تايوان توترا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أغسطس الماضي. ودانت الصين هذه الزيارة، معتبرة إياها دعما للانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.