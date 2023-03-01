أمير عبد اللهيان ينتقد تقارير (سي إن إن) 'الموجهة والكاذبة' ضد إيران

العالم- ايران

واعتبر وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، التقارير التي روجت لها شبكة الـ "سي ان ان" الاخبارية الامريكية، حول احداث الشغب الاخيرة في ايران، انها "مسيسة وخاطئة".

جاء ذلك خلال المقابلة التي اجرتها مذيعة الشبكة الامريكية "كريستيان امان بور" مع "امير عبداللهيان" حول الاضطرابات الاخيرة في البلاد؛ والتي كرّرت مزاعم الشبكة بشان "اعتقال عدد كبير من المشاركين في المسيرات السلمية داخل ايران والاعتداء عليهم"؛ على حد تعبير امان بور.

وقال وزير الخارجية الايراني في معرض الرد على هذا الادعاء : لم يتم القبض على اي شخص خلال المسيرات السلمية، سوى تلك الاحتجاجات التي آلت الى العنف بفعل عناصر من خارج البلاد، وجرى خلالها الاعتداء على قوات الامن؛ حيث تم اعتقال البعض منهم في تلك الاحداث.

ونوه "امير عبداللهيان"، الى مكرمة العفو الواسعة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، والتي شملت المتهمين في هذه الاضطرابات، قائلا : ان جميع المعتقلين تم الافراج عنهم سوى البعض الذين تورطوا في جرائم قتل ورفعت شكاوى ضدهم.