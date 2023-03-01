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هيئة الأسرى: تمرير كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى قانون اعدام الأسرى عار

هيئة الأسرى: تمرير كنيست الاحتلال بالقراءة الأولى قانون اعدام الأسرى عار
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، تمرير كنيست الاحتلال الاسرائيلي اليوم بالقراءة الأولى قانون اعدام الأسرى، والذي يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة.

العالم - فلسطين

وقالت الهيئة " الاحتلال الاسرائيلي يتحدى اليوم كل العالم بإجرامها، الذي يمارس من خلال قوانين تقر وتشرع بشكل عنصري انتقامي، وتتجاوز كل الاعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية بشكل علني فاضح، والضحية الوحيدة والحقيقية لكل هذا الاجرام الشعب الفلسطيني ومناضليه".

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، تحديداً واننا امام سلسلة من القوانين الخطيرة والغير مسبوقة، فاليوم قانون الاعدام وبالأمس قانون سحب الجنسية وما سبقهما وما سيتبعهما يشكل تهديد لحياة اسرانا ومناضلينا.

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