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العراق يعتمد اللغة التُركمانية كلغة ثالثة في مخاطبات كركوك الرسمية

العراق يعتمد اللغة التُركمانية كلغة ثالثة في مخاطبات كركوك الرسمية
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، باعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك.

العالم - العراق

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان: إنه "استناداً إلى قانون اللغات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان عام 2014، ووفقاً للمادة 9 من القانون، التي تنصّ على (أنّ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدراية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية)، وجّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك".

وأضاف العوادي أن "الحكومة تؤكد أنها تنظر بعين المساواة لكل فئات الشعب العراقي وفقاً لمنهجها الوطني واستناداً إلى الدستور العراقي النافذ".

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العراق يعتمد اللغة التُركمانية كلغة ثالثة في مخاطبات كركوك الرسمية

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