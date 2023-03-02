دراسة ترصد ما الذي يحدث لدماغ الإنسان بعد ليلة واحدة فقط دون نوم

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واستخدم العلماء، خلال الدراسة، التعلم الآلي لتوليد تقديرات "عمر الدماغ" من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لأدمغة المشاركين المحرومين من النوم، والتي قارنوها بالتصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة هؤلاء الذين حصلوا على ليلة نوم كاملة.

وأشارت النتائج المنشورة في في مجلة Neuroscience، إلى أن ليلة واحدة من الحرمان الكامل من النوم تنتج تغيرات في الدماغ مماثلة لتلك التي تظهر بعد سنة أو سنتين من الشيخوخة.

وتم تقييم بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي لـ 134 متطوعا سليما (42 أنثى و92 ذكرا)، تتراوح أعمارهم بين 19 و39 عاما ضمن خمس مجموعات بيانات مع ظروف نوم مختلفة.

وشملت الظروف: الحرمان التام من النوم (عدم النوم لليلة واحدة مع 24 ساعة من اليقظة)، والحرمان الجزئي من النوم (ثلاث ساعات نوم لليلة واحدة)، والحرمان المزمن من النوم (خمس ساعات نوم كل ليلة لمدة خمس ليال) ومجموعة مراقبة (ثماني ساعات من النوم كل ليلة).

وأمضى المشاركون في كل مجموعة ليلة واحدة على الأقل من "النوم الأساسي" حيث أمضوا ثماني ساعات من النوم.

وقام العلماء بتقييم دماغ كل مشارك كل ليلة وتحديد الأعمار الدماغية الظاهرية للمشاركين باستخدام خوارزمية للتعلم الآلي تسمى BrainageR، والمدربة على بيانات من أكثر من 3000 فرد.

ولاحظ العلماء من مركز أبحاث يوليش في ألمانيا أن أولئك الذين يعانون من الحرمان التام من النوم أظهروا زيادة في عمر الدماغ بمقدار 1-2 سنوات، ولكن هذه التغييرات كانت قابلة للعكس أيضا بعد ليلة نوم كاملة.

وكتبوا: "من المثير للاهتمام، أنه بعد ليلة واحدة من نوم التعافي (التعويض)، لم يكن عمر الدماغ مختلفا عن خط الأساس".

ولم يُظهر أولئك الذين يعانون من الحرمان الجزئي والمزمن من النوم اختلافات كبيرة في توقعات أعمار أدمغتهم.