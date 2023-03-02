الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤولون أميركان: لسنا هنا من اجل القتال نيابة عن العراق

مسؤولون أميركان: لسنا هنا من اجل القتال نيابة عن العراق
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

تحدث عدد من المسؤولين العسكريين الأميركان في الاحاطة الدورية لما يسمى بعملية العزم الصلب عن الوجود العسكري الأميركي، وفيما أشاروا إلى دورهم الراعي للمصالح الأميركية في العراق والمنطقة، تجاهلوا ذكر اي خطط مستقبلية للانسحاب من العراق. 

العالم - العراق

ونقل موقع وزارة الخارجية الأميركية في تقرير عن الجنرال ماثيو مكفارلين قائد العمليات المشتركة قوله إن "أحد الجوانب الحاسمة لنهجنا هو أننا لسنا هنا للقتال نيابة عن العراق؛ نحن هنا في دور غير قتالي لتقديم الدعم والموارد اللازمة، وتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للعراقيين" بحسب قوله.

من جانب آخر زعمت نائب مساعد وزير الدفاع دانا ستراول في حديثها مع المراسلين حول الدور الأميركي الحالي في العراق إن "نظام الدعم العسكري الأميركي في العراق يحظى بدعم الحكومة العراقية وكذلك الإدارات الرئاسية الأميركية المتعاقبة والكونغرس"، ومع ذلك لاتزال هناك معارضة قوية للوجود العسكري الأميركي المتبقي في العراق والبالغ 2500 عسكري.

ونوهت ستراول الى أنهم ملتزمون بالحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في العراق بذريعة محاربة داعش والعمل بشكل تعاوني واستشاري مع "الشركاء" في جميع أنحاء المنطقة على الرغم من عدم وجود إشارة إلى المدة التي ستستمر الولايات المتحدة في وجود قواتها داخل العراق.

وطوال الإحاطة شدد المسؤولين العسكريين على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق وبقية المنطقة. ومع ذلك، لم يكن هناك ذكر لمعالجة أسباب التطرف، مثل الفقر والحرمان من الحقوق ولم يرد ذكر لأية خطط لانسحاب أميركي كامل من العراق.

روابط ذات صلة

غوتيريش يؤكد استعداد الأمم المتحدة  لتقديم الدعم والمشورة للعراق

الرئيس العراقي يؤكد: الحكومة جادة للغاية بمحاربة الفساد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شعبان: دمشق منفتحة على العلاقات مع كل الدول العربية

خطة ليبية لرفع الحظر عن طائراتها فوق أوروبا

رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع

الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات عسكرية لتايوان بقيمة 619 مليون دولار

روسيا تحذر من خطورة المختبرات البيولوجية الأمريكية: تهدد سكان الكوكب بأسره

شاهد.. تفاعل نشطاء شبكات التواصل في العالم العربي مع أهم الأحداث