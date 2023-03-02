الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تحذر من خطورة المختبرات البيولوجية الأمريكية: تهدد سكان الكوكب بأسره

روسيا تحذر من خطورة المختبرات البيولوجية الأمريكية: تهدد سكان الكوكب بأسره
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

حذرت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للمراقبة وحماية حقوق المستهلك، من مخاطر أنشطة المختبرات البيولوجية التي تمولها الولايات المتحدة، وإمكانية تسببها في انتشار أمراض معدية جديدة.

العالم - روسيا

وقالت رئيسة الهيئة الفيدرالية، آنا بوبوفا، في تصريح لوكالة "نوفوستي"، إن هذه المخاطر تهدد سكان الكوكب بأسره، موضحة أن انتقال العدوى ليس له حدود.

وأضافت أن "هناك بالتأكيد مخاطر انتشار مسببات أمراض جديدة غير معروفة شديدة العدوى"، مشيرة إلى أنه "من الملفت أيضا أن هناك منشورات لا تتردد في الإعلان عن أنها تدرس مسببات الأمراض، وتعزز خصائصها".

كما أشارت بوبوفا إلى أن وجود مثل هذه المختبرات يمثل خطرا على سكان البلد الذي يوجد فيه المختبر، وعلى الدول الأخرى.

وأكدت رئيسة الهيئة الفيدرالية بوبوفا أن البلدان التي تظهر فيها مثل هذه المختبرات معرضة لخطر فقدان سلامتها البيولوجية إن لم تكن قد فقدتها بالفعل، دون أن تعرف ماذا يحدث في هذه المختبرات.

ووفقا للمشرعين الروس، فإن "حوالي 400 مختبر بيولوجي مزدوج الاستخدام تسيطر عليها واشنطن" تعمل حاليا على أراضي دول مختلفة.

وبحسب تقرير نشرته وزارة الدفاع الروسية، أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 200 مليون دولار على المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، التي شاركت في البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.

روابط ذات صلة

واشنطن تقوم بتجارب تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شعبان: دمشق منفتحة على العلاقات مع كل الدول العربية

خطة ليبية لرفع الحظر عن طائراتها فوق أوروبا

رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع

الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات عسكرية لتايوان بقيمة 619 مليون دولار

روسيا تحذر من خطورة المختبرات البيولوجية الأمريكية: تهدد سكان الكوكب بأسره

شاهد.. تفاعل نشطاء شبكات التواصل في العالم العربي مع أهم الأحداث