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الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات عسكرية لتايوان بقيمة 619 مليون دولار

الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات عسكرية لتايوان بقيمة 619 مليون دولار
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لبيع ذخائر ومعدات ذات صلة لمقاتلات أمريكية من الجيل الرابع طراز" إف -16"، لتايوان تبلغ قيمتها 619 مليون دولار.

العالم - الأميرکيتان

وجاء في بيان البنتاغون، أن "هذه المبيعات "تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة(..)".

زادت الولايات المتحدة من دعمها العسكري لتايوان على خلفية تدهور العلاقات بين الجزيرة والصين.

حدث ذلك في أغسطس/ آب 2022 بعد وصول نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى الجزيرة.

بعد ذلك، اتهمت بكين مرارًا وتكرارًا واشنطن بانتهاك مبدأ "الصين الواحدة"، فضلاً عن خلق تهديد بزعزعة الاستقرار في منطقة مضيق تايوان.

تتضمن مسودة ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023، 10 مليارات دولار كمساعدة عسكرية لتايوان.

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