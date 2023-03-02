الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات عسكرية لتايوان بقيمة 619 مليون دولار

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وجاء في بيان البنتاغون، أن "هذه المبيعات "تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة(..)".

زادت الولايات المتحدة من دعمها العسكري لتايوان على خلفية تدهور العلاقات بين الجزيرة والصين.

حدث ذلك في أغسطس/ آب 2022 بعد وصول نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى الجزيرة.

بعد ذلك، اتهمت بكين مرارًا وتكرارًا واشنطن بانتهاك مبدأ "الصين الواحدة"، فضلاً عن خلق تهديد بزعزعة الاستقرار في منطقة مضيق تايوان.

تتضمن مسودة ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2023، 10 مليارات دولار كمساعدة عسكرية لتايوان.