شاهد.. غضب نشطاء التواصل من سياسية الرياض في طمس الحرية

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. طوال سنوات والقضاء السعودي يصدر أحكاما بالإعدام والسجن على الكثير من الناشطين والمعارضين، اليوم جاء دور القضاة أنفسهم ليتعرضوا لنفس الظلم الذي وضعوه على غيرهم. أحكام بالإعدام بحق عشرة قضاة سابقين وحاليين، في عملية تصفية فاضحة لكل من يفكر بمعارضة سياسة الرياض الجديدة، حتى وإن كان من المقربين.



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا واسعا ازاء سياسية الرياض تجاه من يعرضها حيث غرد "رشد سلطان" حول هذا الموضوع كاتبا: "النائب العام السعودي يطالب بإعدام عشرة قضاة سابقين بتهمة الخيانة العظمى، هؤلاء القضاة كانوا قد اطلقوا أحكاما ظالمة بحق معتقلي الرأي، خانوا الله والأمانة، فسلط الله عليهم من خانوا وظلموا لأجله".



وعلق "تركي الشلهوب" حول هذا الموضوع كاتبا: "هؤلاء القضاة العشرة كانوا قد اطلقوا احكاما تعسفية بحق معتقلي الرأي الابرياء. اذا كان ابن سلمان يتعامل مع من خدمه بهذه الطريقة، فكيف يتعامل مع من عارضه؟؟".



وجاء في حساب "مفتاح" بشأن هذا الموضوع: "القضاة الذين تتهمهم الحكومة السعودية الآن بالخيانة العظمى؛ كان العديد منهم قد أصدر أحكاما تعسفية جائرة ضد مواطنين سعوديين بأمر من ابن سلمان، لذلك فإن محاكمة هؤلاء القضاة؛ تعتبر عملية تطهير كبيرة يقوم بها ابن سلمان، لجعل القضاء خاضعا لرغباته فقط".

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