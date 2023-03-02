بدء اجتماع وزراء خارجية ’العشرين’ في نيودلهي

العالم - أسيا و الباسفيك

وانطلق اجتماع وزراء العشرين اليوم بدقيقة صمت على ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت مناطق في تركيا وسوريا الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن تمثل الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على الوضع العالمي أحد أهم المواضيع التي سيناقشها الاجتماع الوزاري.

وفي وقت سابق نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي لم تذكر اسمه، أن الاتحاد الأوروبي لن يؤيد البيان الختامي للقاء الوزاري لمجموعة العشرين، إذا لم يتضمن "إدانة للحرب" في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأوروبي: "لن نؤيد بيان مجموعة العشرين الذي لا يدين الحرب".

وحث الاتحاد الأوروبي، الهند لكي تعمل خلال هذه الفعالية لتحقيق "تفاهم مشترك" لوقف النزاع في أوكرانيا.

من جانبها، ذكرت بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن الهند تبذل جهودا لإزالة الخلاف والتناقض حول تحديد تعريف النزاع في أوكرانيا قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي يبدأ في 1 مارس.

وأشارت إلى أن المسؤولين في الهند، يعتزمون تجنب استخدام مصطلح "الحرب" فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا في أي بيانات مشتركة لمجموعة العشرين.

وعقد لافروف أمس سلسلة لقاءات مع وزراء خارجية الهند وتركيا والبرازيل.

ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من المقرر أن يلتقي لافروف مع نظيره الصيني تشين جانغ، وسيكون هذا أول لقاء لهما بعد تسلم الأخير منصبه كوزير لخارجية الصين الشعبية.