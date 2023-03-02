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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مراسل العالم: 5 شهداء مدنيين و40 إصابة بحصيلة أولية جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة كانت تقلهم في منطقة كباجب في محافظة دير الزور السورية
مراسل العالم: قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا وتطلب من أحد الفللسطينيين تسليم نفسه
مراسل العالم: اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا بالضفة الغربية
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة العديد من الملفات من بينها النازحين وتحديات المناخ
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: ستضطر ايران الى استخدام خيارات أخرى فيما لو تجاهلت بعض الاطراف المعايير الاساسية وسيادة البلاد
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: أولوية ايران الحفاظ على العلاقات في اطار الاحترام المتبادل
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يعلن عن طرد دبلوماسيين ألمانيين لتدخلهما في القضاء والشؤون الداخلية الايرانية
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يزور موسكو الشهر الجاري
3 شهداء بنيران القوات السعودية في مديرية شدا اليمنية الحدودية
مراسل العالم: 5 شهداء مدنيين و40 إصابة بحصيلة أولية جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة كانت تقلهم في منطقة كباجب في محافظة دير الزور السورية
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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