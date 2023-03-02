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مراسل العالم: 5 شهداء مدنيين و40 إصابة بحصيلة أولية جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة كانت تقلهم في منطقة كباجب في محافظة دير الزور السورية

الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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