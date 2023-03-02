خبير زلازل ايراني يرد على تنبؤات 'غربيتس' وتقنية هارب وحدوث زلزال في طهران

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. فتح الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا، باب التكهنات والنقاشات بشأن إمكانية التنبؤ بحدوث الهزات الأرضية قبل وقوعها وتفادي الخسائر في الأرواح والدمار الناتجة عنها.وكان العالم الهولندي "فرانك هو غربيتس" قد أثار الكثير من الجدل على الساحة العلمية بعد تنبئه بزلزال 6 فبراير الماضي في تركيا وسوريا.

ويقول الخبراء أن التنبؤ بحدوث زلزال أو هزات أرضية يُبنى على مجموعة من المؤشرات والحسابات، وبناء عليه يتم توجيه النصائح بحدوث زلزال في مكان معين، ويمكن للجهات المعنية الأخذ بها أو لا. في المقابل يعتقد علماء آخرون أنه لا يوجد أي جهة علمية قادرة على التنبؤ بتوقيت حدوث أي زلزال.

استاذ علم الزلازل "مهدي زارع" لا يمكن أن التنبؤ بتوقيت حدوث الزلزال بشكل دقيق:

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استاذ الزلازل الايراني يرد مزاعم العالم الهولندي حول التنبؤ بتوقيت حدوث الهزات الارضية..

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استاذ علم الزلازل "مهدي زارع" هذه علاقة تقنية هارب الأميركية بالزلزال في سوريا وتركيا..

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هل سيحدث زلزال في طهران استاذ علم الزلازل يجيب..

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