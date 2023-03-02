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الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد محمود حمدان من أريحا

الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد محمود حمدان من أريحا
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين: محمود جمال حمدان (22 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً عقب إصابته واعتقاله من قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا ظهر أمس الأربعاء.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم أكدت الحركة، أن هذه الجريمة البشعة تظهر وحشية الاحتلال وإمعانه في قتل أبنائنا بدم بارد، وتصعيداً للحرب الممنهجة بحق أرضنا ومقدساتنا، والتي لن تنال من عزيمة شعبنا وإيمانه بحقه على هذه الأرض.

وأشادت بصمود أهلنا في أريحا واستبسال أبطالها الذين يخوضون معركتهم إلى جانب القدس وجنين ونابلس وكل مدننا الصامدة في وجه الاحتلال، داعية إلى وحدة شعبنا لصد عدوان العدو ومستوطنيه الجبناء حتى يتحقق وعد الله بالنصر الموعود.

جدير بالذكر، أن قائمة شهداء الحركة الأسيرة ارتفع إلى 236 شهيدًا بعد استشهاد الجريح محمود حمدان من مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، في زيادة ملحوظة لعدد الأسرى الشهداء في الآونة الأخيرة، حيث يرتقى كل شهر شهيد أسير، وهذا دليل واضح على تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين على الأرض.

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