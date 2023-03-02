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مراسل العالم: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضقة والقدس طالت 20 فلسطينيا بينهم اسرى محررون تخوفا من تصعيد العمليات في شهر رمضان

الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

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