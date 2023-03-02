الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣
٠٩:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

'عبداللهيان': نافذة التوصل الى اتفاق في مفاوضات الغاء الحظر ما زالت مفتوحة

الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إن نافذة التوصل الى اتفاق في مفاوضات الغاء الحظر بفيينا ما زالت مفتوحة لكن إذا أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدا بخصوص ذلك فإن هذه النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد.

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة مع قناة 'سي ان ان' الاميركية أضاف امير عبداللهيان أن وفيما اكد أن طهران أبلغت واشنطن بوضوح عبر وسطاء أنها ما زالت على طريق الاتفاق، لفت الى أن الجانب الأمريكي بعث عبر القنوات الدبلوماسية برسائل إيجابية مغايرة لمواقفه الاعلامية.

وأكد وزير الخارجية الايراني أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمضي في طريقها الصحيح والطبيعي.

وحول احداث الشغب الاخيرة في ايران اعتبر وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، التقارير التي روجت لها شبكة الـ "سي ان ان" الاخبارية الامريكية، ، انها "مسيسة وخاطئة".

وقال وزير الخارجية الايراني لم يتم القبض على اي شخص خلال المسيرات السلمية، سوى تلك الاحتجاجات التي آلت الى العنف بفعل عناصر من خارج البلاد، وجرى خلالها الاعتداء على قوات الامن؛ حيث تم اعتقال البعض منهم في تلك الاحداث.

ونوه "امير عبداللهيان"، الى مكرمة العفو الواسعة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، والتي شملت المتهمين في هذه الاضطرابات، قائلا : ان جميع المعتقلين تم الافراج عنهم سوى البعض الذين تورطوا في جرائم قتل ورفعت شكاوى ضدهم.

روابط ذات صلة

أمير عبداللهيان يزور موسكو خلال الشهر الجاري

عبداللهيان يلتقي رؤساء منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان بجنيف

عبد اللهيان: على الوكالة الدولية التخلي عن نهجها المسيس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدفاع الروسية: إرهابيون تابعون لواشنطن يحتجزون ألفي لاجىء سوري في مخيم الركبان

غينيا وساحل العاج تبدآن إجلاء مواطنيهما من تونس

شاهد بالفيديو.. 'عبداللهيان': نافذة التوصل الى اتفاق في مفاوضات الغاء الحظر ما زالت مفتوحة

رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة

شاهد بالفيديو... خبير زلازل ايراني يرد على تنبؤات 'غربيتس' وتقنية هارب ووقوع زلزال في طهران

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس