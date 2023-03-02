'عبداللهيان': نافذة التوصل الى اتفاق في مفاوضات الغاء الحظر ما زالت مفتوحة

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة مع قناة 'سي ان ان' الاميركية أضاف امير عبداللهيان أن وفيما اكد أن طهران أبلغت واشنطن بوضوح عبر وسطاء أنها ما زالت على طريق الاتفاق، لفت الى أن الجانب الأمريكي بعث عبر القنوات الدبلوماسية برسائل إيجابية مغايرة لمواقفه الاعلامية.

وأكد وزير الخارجية الايراني أن علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمضي في طريقها الصحيح والطبيعي.

وحول احداث الشغب الاخيرة في ايران اعتبر وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، التقارير التي روجت لها شبكة الـ "سي ان ان" الاخبارية الامريكية، ، انها "مسيسة وخاطئة".

وقال وزير الخارجية الايراني لم يتم القبض على اي شخص خلال المسيرات السلمية، سوى تلك الاحتجاجات التي آلت الى العنف بفعل عناصر من خارج البلاد، وجرى خلالها الاعتداء على قوات الامن؛ حيث تم اعتقال البعض منهم في تلك الاحداث.

ونوه "امير عبداللهيان"، الى مكرمة العفو الواسعة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، والتي شملت المتهمين في هذه الاضطرابات، قائلا : ان جميع المعتقلين تم الافراج عنهم سوى البعض الذين تورطوا في جرائم قتل ورفعت شكاوى ضدهم.