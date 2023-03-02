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5 شهداء و40 مصاباً بانفجار لغم من مخلفات داعش بريف دير الزور +صور

5 شهداء و40 مصاباً بانفجار لغم من مخلفات داعش بريف دير الزور +صور
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

استشهد خمسة مواطنين سوريين وأصيب أكثر من أربعين بجروح بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي داعش بمنطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي بالشاحنة التي تقلهم أثناء توجههم لجمع الكمأة.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة سانا من دير الزور أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” انفجر بشاحنة تقل مجموعة من المواطنين خلال ذهابهم للبحث عن فطر الكمأة في منطقة كباجب بالريف الجنوبي الغربي، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أكثر من أربعين آخرين نقلوا على إثرها إلى مشفى الأسد.

مدير مشفى الأسد بدير الزور الدكتور مأمون حيزة ذكر لسانا أن المشفى استقبل أكثر من 45 شخصاً كانت تقلهم الشاحنة التي تعرضت لانفجار لغم، ما أدى إلى وفاة 5 وإصابة الآخرين بكسور وجروح متفاوتة أحدهم بحالة حرجة وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

واستشهد الإثنين الماضي 10 مواطنين سوريون، وأصيب 12 آخرون بجروح بانفجار لغمين من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” خلال توجه مجموعة من المواطنين للبحث عن فطر الكمأة في الأراضي بمحيط منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.

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5 شهداء و40 مصاباً بانفجار لغم من مخلفات داعش بريف دير الزور +صور