طهران: نافذة التوصل الى اتفاق في مباحثات الغاء الحظر لن تبقى مفتوحة الى الابد

العالم - خاص بالعالم

تحذير جاء على لسان وزيرالخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في مقابلة مع قناة 'سي ان ان' الاميركية، مشيرا الى تساؤلات داخل البرلمان الايراني حول سياسات الغرب بخصوص هذا الملف وقال انه إذا أقر البرلمان قانونا جديدا بخصوص ذلك فإن نافذة المفاوضات لن تبقى مفتوحة إلى الأبد.

وفيما اشار امير عبداللهيان الى تناقض في مواقف واشنطن وانها تبعث عبر القنوات الدبلوماسية برسائل إيجابية مغايرة لتصريحاتها الاعلامية دعا الادارة الاميركية الى اعتماد نهج بناء بدلا من تبني سلوك مخادع، فيما اكد إن علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمضي في طريقها الصحيح والطبيعي وان الطرفين اجريا محادثات بناءة وايجابية.

تصريح ياتي قبيل زيارة يقوم بها مدير عام الوكالة رافاييل غروسي الى طهران الجمعة كان قد اعلن عنها رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد إسلامي"، مؤكدا حل الملفات الخلافية بين الطرفين خاصة فيما يتعلق برصد جزيئات اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة فوردو النووية.

مباحثات تاتي في وقت قالت واشنطن انها عازمة على اتباع كل الطرق الدبلوماسية مع إيران، وانها ستبذل ما بوسعها لمنع ايران من امتلاك سلاح نووي.



من جهته اكد كبير المفاوضين الاوروبيين "انريكا مورا" ان الاتحاد الاوروبي يواصل ابقاء كل قنوات الحوار مع طهران مفتوحة، ويعتقد ان التوصل الى اتفاق نووي معها هو الحل الوحيد لمعالجة قضية برنامجها النووي، لكن بالنسبة لموسكو فالامر لا يبدو كذلك اذ اكد مندوبها لدى الامم المتحدة ميخائيل اولويانوف ان الاطراف الغربية لا تبدي اي استعداد لاستئناف المحادثات.