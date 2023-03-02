شاهد.. لماذا الاحتلال يشن حملة اعتقلات تعسفية في القدس؟

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الاخبارية في رأم الله، إن كيان الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة الاعتقالات استباقا لتصعيد محتمل مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأضاف، أن جهاز الشاباك الإسرائيلي استدعى عددا من أهالي القدس المحتلة، وطلب من البعض عدم التواجد في المدينة، والبعض طلب منهم الابتعاد من المسجد الأقصى المبارك طليت أيام شهر رمضان المبارك، كما أنه استدعى أسرى محررين وطلب منهم الابتعاد من المسجد الأقصى وإن لم يفعلوا سيتم اعتقالهم كمعتقلين إداريين.

واشار مراسلنا الى أن الاحتلال اعتقل ثلاثة شبان في بلدة جبع في جنين، واثنين آخرين خلال اقتحام قواته لحي السويطات بالمدينة. وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان، اثنان منهما من بلدة سلوان وآخران من العيزرية بينما الاخير من منطقة كفر عقب. وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمدالله صبيح عقب اقتحام منزله، موضحا أن قوات الاحتلال سلمت المعتقلين لجهاز الشابك.

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