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لافروف:موسكو اضطرت إلى تعليق مشاركتها في معاهدة نيوستارت لأن واشنطن تستخدمها لمساعدة أوكرانيا في مهاجمة المواقع الاستراتيجية الروسية

الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

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