وزير النفط: إيران حققت أعلى مستوى من صادرات السوائل الغازية هذا العام

العالم - إيران

وخلال افتتاح المرحلة 14 من تطوير حقل بارس الجنوبي اليوم الخميس وعد الوزير جواد أوجي بأن قطاع النفط والطاقة سيحقق الجزء الأكبر من احتياجات البلاد للعملة الصعبة، مؤكدا أن إيرادات هذه العملة ستتزايد يوما بعد يوم.

وأوضح أوجي أن المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي تمثلت بافتتاح آخر مصفى بري، فيما سيتم افتتاح المرحلة 11 بعد شهر أو شهرين وهي آخر منشأة بحرية في الحقل، مضيفا أن هذه المنشأة ستنتج 240 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 100 عام.

وفي جزء آخر من خطابه قال وزير النفط: تم استثمار 150 مليار دولار في حقل بارس الجنوبي، ودرّت حتى الآن أكثر من 400 مليار تومان من الدخل للبلاد.

وأضاف أوجي: حاليا يتم إنتاج 705 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في هذا المجمع، واستخراج إيران من حقل الغاز المشترك أكثر من قطر، مشيرا إلى استخراج ما يقرب من 800 ألف برميل من مكثفات الغاز من هذا الحقل يوميا.