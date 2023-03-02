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ضابط إسرائيلي: شبتاي استخدم القوة ضد المتظاهرين لإرضاء بن غفير

ضابط إسرائيلي: شبتاي استخدم القوة ضد المتظاهرين لإرضاء بن غفير
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

انتقد مسؤولون في الشرطة الإسرائيلية، الخميس، مفوض الشرطة كوبي شبتاي والقيادة العليا التابعة لمنطقة تل أبيب، بسبب استخدام القوة والقنابل الصوتية والغاز ضد المتظاهرين المحتجين على "الإصلاحات القضائية".

العالم- فلسطين

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم، عن ضابط في الشرطة الإسرائيلية، قوله إنه لم يكن هناك داع لاستخدام تلك الأدوات، والتي تستخدم فقط في الحالات القصوى من العنف الشديد وهو الأمر الذي لم يحصل.

وقال: "القنابل الصوتية هي أداة عنيفة وخطيرة للغاية ولا يتم استخدامها ضد المتظاهرين في وسط تل أبيب التي في أحسن الأحوال يمكن للمتظاهرين فيها إغلاق الطرق وحينها يمكن استخدام قوات اليسام للتعامل معهم لكن بدون استخدام هذه الأدوات".

وقال ضابط آخر، إن شبتاي ربما يكون تصرف تحت ضغط من الوزير إيتامار بن غفير، لإرضائه.

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ضابط إسرائيلي: شبتاي استخدم القوة ضد المتظاهرين لإرضاء بن غفير

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