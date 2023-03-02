الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بانوراما: هل تنجح المبادرة الأممية في ليبيا، وما تطورات الحرب في أوكرانيا؟

بانوراما: هل تنجح المبادرة الأممية في ليبيا، وما تطورات الحرب في أوكرانيا؟
الخميس ٠٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة... اعلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الموافقة في جلسة طارئة على التعديل الدستوري 13 الذي أقره البرلمان مؤخرا.

وقال في بيان إنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية.

موافقة المجلس جاءت بعد الضغوط الدولية والاممية على الاطراف الليبية للاتفاق بشان الانتخابات حيث اعلنت الامم المتحدة طرح مبادرة جديدة لدفع أطراف الأزمة إلى حلحلة مواقفهم.


وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... اعلان جهاز أمن الدولة الروسي أن قوات بلاده اشتبكت مع من قال إنهم مجموعة من المسلحين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة حدودية غربي روسيا.

بدورها نددت الرئاسة الأوكرانية بما وصفته بأنه استفزاز متعمد تمارسه موسكو بهدف تخويف سكانها لتبرير غزوها لأوكرانيا.


يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

.

روابط ذات صلة

مجلس الدولة الليبي يصوّت بالموافقة على التعديل الدستوري الجديد

مبادرة 'باتيلي' لحل الأزمة في ليبيا.. العقبات وفرص النجاح

زلزال من نوع آخر في باخموت وتحذير امريكي من نجاح روسيا

عقوبات أميركية وغربية ضد موسكو وحلف الناتو يؤكد دعم كييف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بلينكن: مستعدون للتعاون مع روسيا في مجال الحد من الأسلحة النووية

شاهد.. توتر جديد بين الانتقالي والسعودية في مدينة عدن

بالفيديو.. عشرات القتلى والجرحى في حادث تصادم قطارين وسط اليونان

السيسي.. قرارات مصرية مصيرية في ظل الأزمة العالمية اعتبارا من أول أبريل

شاهد تقرير وثائقي.. من أمام حقل كاريش.. آخر مستجدات استخراح النفط والغاز من المياه اللبنانية

بالفيديو.. روسيا تعلن تصديها لهجوم"متسللين أوكرانيين"على أراضيها