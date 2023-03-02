بانوراما: هل تنجح المبادرة الأممية في ليبيا، وما تطورات الحرب في أوكرانيا؟

وقال في بيان إنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية.

موافقة المجلس جاءت بعد الضغوط الدولية والاممية على الاطراف الليبية للاتفاق بشان الانتخابات حيث اعلنت الامم المتحدة طرح مبادرة جديدة لدفع أطراف الأزمة إلى حلحلة مواقفهم.



وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... اعلان جهاز أمن الدولة الروسي أن قوات بلاده اشتبكت مع من قال إنهم مجموعة من المسلحين الأوكرانيين تسللوا إلى مقاطعة حدودية غربي روسيا.

بدورها نددت الرئاسة الأوكرانية بما وصفته بأنه استفزاز متعمد تمارسه موسكو بهدف تخويف سكانها لتبرير غزوها لأوكرانيا.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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