من أمام حقل كاريش.. آخر مستجدات استخراح النفط والغاز من المياه اللبنانية

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. اكثر من اربعة اشهر على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاراضي المحتلة، قدمت عدة شركات عروضها وبعضها انجز المسح البيولوجي في البلوك رقم تسعة، وفي وقت حذر فيه امين عام حزب من التسويف والمماطلة.

رصدت كاميرا قناة العالم الاخبارية آخر تطورات ملف ترسيم الحدود اللبنانية وآخر التطورات المتعلقة بذلك.

كانت واضحة معادلة المقاومة التي ارغمت الاحتلال للاذعان الى شروط لبنان وانتزاع حقه بثرواته الغازية في المياه الاقليمية.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: "حسب ما تم التفاهم عليه بان تصل حفارة الى لبنان في صيف العام الحالي 2023، لتبدأ عملية التنقيب في خريف 2023، وستأخد العملية 100 يوما تقريبا، ويعني ذلك في نهاية العام الحالي نستطيع أن نعرف اذا كان هناك اكتشاف، ونعول على ان تكون النتيجة ايجابية".

على مشارف حقل كاريش وخط 23 في رأس الناقورة جنوب لبنان والذي يشمل بلوك رقم 9 وحقل قانا حيث تجسدت معادلة الردع فيه بان لا استخراج للغاز من حقل كاريش قبل ان يحصل لبنان على كامل حقه من الثروات الغازية، معادلة كسرت الهيمنية وجعلت العدو الحقلة الاضعف في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدود لبنان البحرية مع كيان الاحتلال.

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